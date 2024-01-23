реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Таможенник на Алтае отказался от взятки в тысячу долларов наличкой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

За деньги через таможню пытались провезти машину из Монголии

Таможенник на Алтае отказался от взятки в тысячу долларов наличкой

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Сотрудник таможни Алтайского края отказался от взятки в тысячу долларов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

“Взятка была предложена сотруднику Ташантинского таможенного поста двумя иностранными гражданами за ввоз легкового автомобиля из Монголии, принадлежащего одному из мужчин, без проведения надлежащего таможенного контроля”, – сказано в сообщении.

Взятку сотруднику дали, после чего перегонщиков задержали. На них завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а” ч. 4 ст. 291 УК РФ (“Дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору за заведомо незаконные действия в пользу взяткодателя”).

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Мама, я в телевизоре. Жительница Барнаула попала в кулинарное шоу на «Пятнице» и выиграла деньги

23.01.2024

 Новости Алтай

Стало известно, сколько еще будут судить барнаульца Падуна, который задушил жену

23.01.2024

 Новости Алтай

За дискредитацию армии собираются забирать имущество: новости СВО за 22 января

23.01.2024

 Новости Алтай

Цены на газ в Европе упали почти на 60% благодаря возобновляемой энергии

23.01.2024

 Новости Алтай

23 января в Алтайском крае сохранится морозная и без осадков погода

23.01.2024

 Новости Алтай

Григорий-летоуказатель: запреты и приметы на 23 января

23.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске здание бывшего кинотеатра “Алтай” демонтируют к осени

23.01.2024

 Гороскоп

Мечтайте по-крупному. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 23 января

23.01.2024

 Происшествия

Таможенник на Алтае отказался от взятки в тысячу долларов наличкой

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске