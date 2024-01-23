Таможенник на Алтае отказался от взятки в тысячу долларов наличкой

За деньги через таможню пытались провезти машину из Монголии

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Сотрудник таможни Алтайского края отказался от взятки в тысячу долларов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

“Взятка была предложена сотруднику Ташантинского таможенного поста двумя иностранными гражданами за ввоз легкового автомобиля из Монголии, принадлежащего одному из мужчин, без проведения надлежащего таможенного контроля”, – сказано в сообщении.

Взятку сотруднику дали, после чего перегонщиков задержали. На них завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а” ч. 4 ст. 291 УК РФ (“Дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору за заведомо незаконные действия в пользу взяткодателя”).

Взято отсюда