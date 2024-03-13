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Тарасова ответила Тутберидзе на требование извиниться

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Она заявила, что сначала хочет узнать всю правду о допинговом деле Валиевой

Тарасова ответила Тутберидзе на требование извиниться

Фото: соцсети Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что извинится перед Этери Тутберидзе лишь в том случае, если ей расскажут правду о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

“Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь”, – сказала Тарасова.Напомним, что ранее заслуженный тренер заявил, что ни один спортсмен “не возьмет никакую таблетку из рук доктора” и “без тренера ничего не делается”. По ее мнению, ответственность за допинговое дело может нести только тренер.

Тутберидзе, которая в момент происшествия тренировала Валиеву, назвала ее слова намеренной клеветой. Она потребовала от Тарасовой официальных извинений.

Взято отсюда

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