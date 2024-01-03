Тела трех кикбоксеров с разноцветными таблетками и мундштуком нашли под Тверью

Среди скончавшихся сын бывшего депутата
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В Тверской области в частном доме обнаружены тела трех спортсменов, сообщает Telegram-канал “Плохие новости 18+”.
“Погибшие – 26-летний тренер региональной федерации кикбоксинга, 27-летний мастер спорта международного класса и 27-летний сын бывшего депутата”, – уточнили на канале.
Тела обнаружил отец одного из спортсменов. Правоохранители изъяли пакетики с неизвестными гранулами, голубые и розовые таблетки и мундштук – все направлено на экспертизу.
Взято отсюда