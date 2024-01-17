реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Центробанк предупредил россиян о новом мошенничестве по телефону. Они стали имитировать голоса близких потенциальной жертвы. Об этом пишет РИА Новости.

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Мошенник.

Злоумышленники выходят на контакт с человеком от близкого человека, имитируя голос через специальные программы. Люди начинают доверять и переводят деньги на нужный счет.

В Центробанке предупредили, что ни в коем случае нельзя пересылать свои данные из документов в социальных сетях или сомнительных сайтах. Также нельзя делать никаких денежных операций, если родственники звонят с неизвестных номеров.

Лучшим решением будет перезвонить человеку и узнать, действительно ли ему нужна помощь.

Ранее сообщалось, что Центробанк рассказал, как распознать мошенника по телефону. По мнению экспертов, их отличает несколько действий.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
17.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Крокодил выпрыгнул на берег, набросился на девочку и уплыл с нею в зубах

17.01.2024

 Происшествия

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

17.01.2024

 Происшествия

В Барнауле проводят проверку по факту массового ДТП

17.01.2024

 Происшествия

Поймали несовершеннолетнего главаря «банды боевых шмелей». Один член группировки в розыске

17.01.2024

 Происшествия

В Ростовской области горит Шахтинский полиэфирный завод

17.01.2024

 Происшествия

После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

17.01.2024

 Происшествия

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

17.01.2024

 Интересное

После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

17.01.2024

 Интересное

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске