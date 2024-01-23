реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Теперь коты с нами на “ты”. Как РЖД изменили правила перевозки животных после гибели кота Твикса

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Кирове проводница поезда выкинула кота на улицу, потому что посчитала его беспризорным. Животное нашли мертвым, а работницу РЖД потребовали уволить более 300 тыс. россиян. Подробнее об изменениях после прецедента расскажет altapress.ru.

Теперь коты с нами на "ты". Как РЖД изменили правила перевозки животных после гибели кота Твикса

Кот Твикс

Гибель кота

Кот Твикс возвращался с хозяином в Санкт-Петербург после операции на Урале. Животное самостоятельно выбралось из переноски и отправилось гулять по вагону. К проводнице обратились пассажиры, чтобы найти его хозяина. Но женщина решила, что кот бродячий и зашел в поезд случайно. Тогда она высадила его на перрон.

Когда состав тронулся, один из пассажиров заметил, что его кот исчез. Тревогу забили и в интернете: в Кирове, где высадили животное, его начали искать волонтеры.

Твикса нашли мертвым. Его опознали хозяева.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после гибели кота, выброшенного на железной дороге в Кирове.

Петиция об увольнении

Пользователи сети создали петицию об увольнении сотрудницы РЖД. Ее подписали более 340 тыс. человек за четыре дня.

Также создали обращение о возбуждении уголовного дела против проводницы. Оно собрало более 131 тыс. подписей.

Новые правила перевозки

В РЖД провели служебное расследование трагического происшествия.

Чтобы исключить повторение подобных случаев, в документы вносят изменения. Они касаются перевозки домашних животных.

Проводникам запретят высаживать животных из поезда. Обнаруженного “беспризорника” передадут работникам РЖД на остановочных пунктах. Те, в свою очередь, вызовут зоозащитную организацию.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
23.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Проявите гибкость. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 января

23.01.2024

 Интересное

Бренд New Balance одолел в суде алтайского бизнесмена и добился компенсации

23.01.2024

 Интересное

Солнечная активность накроет Землю. Что известно о магнитной буре 23 января

23.01.2024

 Интересное

Жители дома на проспекте Ленина обеспокоены трещиной на фасаде

23.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 9 млн руб продают Land Cruiser Prado в максимальной комплектации

23.01.2024

 Интересное

Житель Новоалтайска убил сожительницу и месяц прятал ее тело в подполе

23.01.2024

 Интересное

В Киргизии произошло мощное землетрясение на границе с Китаем

23.01.2024

 Интересное

Испытано на себе. Каково это – купаться на Крещение в проруби на Оби

23.01.2024

 Интересное

В Воронеже тело 17-летней девушки нашли в сумке возле мусорных баков

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске