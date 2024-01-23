Толчки землетрясения ощутили барнаульцы ночью

Накануне ночью землетрясение произошло в Новосибирской области, сообщает “КП-Новосибирск”.

Землетрясение.

В Искитимском районе произошло землетрясение магнитудой 4,64 балла. Жители отметили, что в окнах дребезжали стекла.

Землетрясение также зафиксировали в Хакасии под Абаканом.

Подземные толчки ощутили и в Барнауле. По словам очевидцев, в 02:00 в домах качались люстры.

Ранее аэропорт приостановил работу из-за мощного землетрясения в соседней с Алтаем республике.

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Взято отсюда

23.01.2024