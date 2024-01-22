Томенко попросил ежедневно отчитываться ему о ситуации с мерзнущим Славгородом

Глава региона отметил, что при необходимости

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ региона Ивану Гилеву взять на личный контроль ликвидацию ЧП на теплотрассе в Славгороде. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Томенко, в конце прошлой недели в Славгороде прорвало трубу, из-за чего 16 многоквартирных и 137 частных домов, а также ряд социально значимых учреждений остались без тепла. Ремонт провели в срочном порядке и уже через восемь часов теплоснабжение начало восстанавливаться, однако на выходных горожане снова пожаловались на холод в домах.

“На сегодняшнем оперативном совещании правительства поручил министру строительства и ЖКХ края Ивану Васильевичу Гилеву продолжать держать ситуацию на личном контроле. И отчитываться об обстановке — ежедневно”, — написал Томенко.Губернатор добавил, что при необходимости край может предоставить славгородским коммунальщикам дополнительную помощь в решении возникающих проблем.

Взято отсюда