Транспортным спецбортом доставят обогреватели после ЧП на ТЭЦ

Самолет Ан-74 МЧС РФ с обогревателями для жителей тувинского Шагонара вылетел из Новосибирской области в Кызыл, сообщает “Интерфакс”.
Ил-76.
На борту также дополнительные тепловые пушки.
Оборудование предназначено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов, внутренних теплосетей.
Что произошло
Накануне утром в Республике Тыва раздался взрыв на Шагонарской ТЭЦ, начался пожар.
Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро — в тяжелом состоянии.
Без тепла остались порядка 4 тыс. человек.
Возбуждено уголовное дело.
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Взято отсюда
07.03.2024