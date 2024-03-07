Транспортным спецбортом доставят обогреватели после ЧП на ТЭЦ

Самолет Ан-74 МЧС РФ с обогревателями для жителей тувинского Шагонара вылетел из Новосибирской области в Кызыл, сообщает “Интерфакс”.

Ил-76.

На борту также дополнительные тепловые пушки.

Оборудование предназначено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов, внутренних теплосетей.

Что произошло

Накануне утром в Республике Тыва раздался взрыв на Шагонарской ТЭЦ, начался пожар.

Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро — в тяжелом состоянии.

Без тепла остались порядка 4 тыс. человек.

Возбуждено уголовное дело.

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Взято отсюда

07.03.2024