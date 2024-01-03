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Трасса между двумя крупными городами на Алтае пока остается закрытой

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Вечером 2 января стало известно, что временно приостановлено движение по оживленному участку автодороги в связи с ухудшении погодных условий. Трасса между Рубцовском и Змеиногорском будет временно закрыта.

Трасса между двумя крупными городами на Алтае пока остается закрытой

Зима. Дорога. Поземка. Идет снег.

Как пишет сообщество “Инцидент Барнаул”, 02 января с 21.30 по решению Алтайавтодора в связи с порывистым ветром до 20 м/с, отсутствием видимости, снегом и метелью временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге «К-03» на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска.

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки. Сообщений о том, что это произошло пока не было.

Напомним, снегопады и метели накрыли Алтайский край несколько дней назад. Однако уже 3 января погода может сменить свой вектор на похолодание.

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Взято отсюда
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