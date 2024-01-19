В большой ближневосточный конфликт вовлечены ЧВК, сепаратисты, террористы и… алармисты

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После иранских ударов по территории Ирака и Пакистана наблюдатели снова поднимают тему начала третьей мировой войны. Действительно, градус напряжения на Ближнем Востоке неумолимо растет. Зачем Тегеран в столь сложной ситуации решил повысить ставки? Стоит ли ожидать, что пламя конфликта в этом крайне важном (нефтегазовом и не только) для мира регионе перекинется дальше? Может ли Исламабад пустить в ход свое ядерное оружие? Журналист amic.ru Андрей Магас попытался ответить на эти вопросы и оценить, может ли развернувшееся противостояние перерасти в мировую войну, о чем пишут некоторые известные в нашей политике персонажи.

Ликвидация “курдского Пригожина”

Как уже сообщалось, 15 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по целям в городе Эрбиле – столице иракского Курдистана. Надо сказать, регион входит в состав Ирака лишь формально, в реальности же после американского вторжения 2003 года и падения режима Саддама Хусейна курды быстро обособились и живут фактически независимо от власти в Багдаде.

В результате ударов в Эрбиле были поражены пункты дислокации военных формирований иранской оппозиции, а также местный офис израильской разведслужбы “Моссад”, о чем сообщил телеграм-канал КСИР. Также под ударами оказались командные пункты ИГИЛ в Сирии, американское консульство в Эрбиле, штаб-квартира Туркестанской партии. Жертвой атаки стал известный курдский бизнесмен Пешрава Дизая.

Политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале сообщает, что Дизая был своего рода “курдским Пригожиным”. “У него мощная ЧВК, в ней командирами и специалистами служат бывшие военные США и Израиля. ЧВК действует в интересах МОССАД. Иранцы считают, что именно эта ЧВК и организовала теракты в Иране по заданию Израиля и США. Финансирование его шло через то, что ему дали продавать нефть из иракского Курдистана в Израиль. Вот его и уничтожили этим ударом”, – утверждает политолог.

Но на этом КСИР не остановился – на следующий день последовали удары по командным пунктам движения “Джейш аль-Адль”, расположенным в Пакистане.

Эти атаки, как было объявлено, произведены в ответ на израильские удары по сирийской территории в декабре 2023-го (тогда погиб генерал КСИР Реза Мусави) и теракт на кладбище в иранском городе Кермане 4 января, в результате которого погибли 84 и ранены 284 человека.

Удары по договоренности

Реакция на действия КСИР последовала незамедлительно – МИД Пакистана отозвал своего посла из Ирана и рекомендовал находившемуся в Тегеране послу исламской республики “пока не возвращаться” в Исламабад. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани охарактеризовал иранские удары как “открытый акт агрессии”, который наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.

18 января стало известно, что пакистанские военные в ответ нанесли серию ударов по “укрытиям террористов” в иранской провинции Систан и Белуджистан. В заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства указывалось: ранее Ирану неоднократно сообщалось, что на его территории располагаются “террористы пакистанского происхождения”, однако меры, предпринятые Тегераном, были недостаточны. Власти провинции сообщили о гибели семи человек – трех женщин и четверых детей, не являвшихся гражданами Ирана.

После этого Пакистан привел свои войска в повышенную боевую готовность, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя сил безопасности страны. Он заявил изданию, что пакистанские военные “будут решительно реагировать на любое “происшествие” с иранской стороны”.

Востоковед, эксперт РСМД и Института Ближнего Востока Сергей Балмасов полагает: проведенные атаки могут быть элементом “договорной игры”.

“Есть данные, что это был такой “междусобойчик”. Обе стороны уведомили друг друга о месте и времени наносимых ударов. Обе страны показали, на что они способны. Не думаю, что Пакистан всерьез может влезть в войну, имея за спиной напряженные отношения с Индией”, – заметил он amic.ru.Эксперт также обратил внимание, что атаки не были отражены системами ПВО, которые у причастных государств, особенно у Ирана, находятся на довольно высоком уровне.

По словам Михаила Александрова, в сложившейся ситуации Пакистан проявляет сервильную лояльность к США, учитывая политическую ориентацию нынешнего премьера Анвара-уль-Хака Какара. Как известно, предыдущий глава пакистанского правительства Имран Хан был настроен прокитайски, поэтому его свергли в результате переворота 2022 года. Именно намерением Исламабада продемонстрировать лояльность Соединенным Штатам и вызвано попустительство деятельности антииранских террористических организаций на территории страны.

“Возможно, Пакистан ответил, чтобы сохранить лицо, – если нанес удар по пустынной территории. Эскалация возможна в случае нанесения серьезного ущерба иранской стороне. Но Пакистану в целом ввязываться в противостояние сейчас невыгодно, так как у него давняя напряженность в отношениях с Индией, а серьезный конфликт на несколько фронтов может угрожать его государственности”, – считает собеседник.

Ликвидация “закладок”?

Необходимо пояснить, что целями ударов Ирана и Пакистана были проживающие на территории этих стран белуджи, точнее, их боевые формирования.

Военный эксперт Михаил Александров уверен, что без вмешательства внешних сил разгоревшийся конфликт не обошелся.

“Эти силы раздували пламя. Террористические организации, действующие сегодня в Пакистане и соседнем Афганистане, – это американские “закладки”, назовем их так. Они были сделаны до ухода США из Афганистана. Ведь одна из целей Вашингтона – дестабилизировать Иран”, – поделился он своим мнением с amic.ru.Сергей Балмасов обратил внимание, что удары в двух странах нанесены по белуджским сепаратистам, имеющим поддержку из-за рубежа:

“Можно вспомнить, что в 2022 году в Захедане, административном центре иранской провинции Систан и Белуджистан, вспыхнули волнения, которые западные страны назвали протестными выступлениями. Однако позднее, после одного из боев, в ходе зачисток у “активистов протестов” нашли современное спецназовское оружие израильского и американского производства, а также элементы Starlink для прямой координации с зарубежными кураторами”.

Что касается иранского удара по Ираку и Сирии, то целью были большей частью курдские военные – этот народ, проживающий в Турции, Иране, Ираке, Сирии, также стремится к созданию своего государства. Но в отличие от белуджей, часть курдов пользуется открытым покровительством Вашингтона, поскольку в местах их компактного проживания находятся нефтяные поля – например, на сирийской территории.

“Иран правильно делает, что наносит удары по террористическим и сепаратистским силам, которые в текущей ситуации могут сыграть деструктивную роль”, – уверен Александров.

Мировой пожар раздуют?

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уже заявил, что действия Ирана “способствуют эскалации региональной напряженности – это должно прекратиться”.

Американская газета The New York Times указывает: иракский парламент 9 января проголосовал за вывод американских войск из страны, однако произошедшие атаки Тегерана, сообщают источники издания, могут затормозить данный процесс. К тому же против вывода войск выступают курды – премьер Курдистана Барзани сделал соответствующее заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В упомянутом выше материале Reuters приводится мнение Асфандьяра Мира, старшего эксперта по безопасности Южной Азии в Институте мира США. “Мотивация Ирана для ударов по Пакистану остается неясной, однако если он решится на новые атаки, это чревато обострением ситуации в регионе”, – заявил он.

“Третья мировая на пороге. В Тель-Авиве радостно потирают руки: США должны начать отвечать уже открыто Ирану военной силой”, – так оценил иранские удары российский политолог и политтехнолог Марат Баширов в своем телеграм-канале.Маргарита Симоньян разделяет эту точку зрения. “Мировая война начнется обязательно. И с почти исчерпывающей долей вероятности – именно на Ближнем Востоке… Мы участвовали в обеих, кстати. Одну проиграли, в другой взяли Берлин. А за этой мы будем просто наблюдать. И слава Богу”, – пишет она в своем телеграм-канале.

А вот Михаил Александров не верит в вероятность начала мировой войны из-за текущего обострения.

“На самом деле, потенциал для конфликта здесь существует только у Индии и Пакистана – другие участники вряд ли станут воевать между собой. Но даже если предположить, что эти две страны попытаются ударить имеющимся ядерным оружием – для остального мира это не будет иметь роковых последствий, учитывая количество и мощность арсеналов этих стран, а также работу систем ПВО”, – предположил эксперт. Отвергает возможность перерастания возникшего напряжения в большую войну и Сергей Балмасов:

“Алармистов и “всепропальщиков” у нас всегда хватало. Но здесь, думаю, Иран и Пакистан смогут договориться и не станут таскать каштаны из огня для тех, кто пытался поджечь эти страны”.

Взято отсюда