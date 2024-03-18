Три человека погибли на дорогах Алтайского края за неделю

Пострадали семеро детей

Разбитая машина / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 34 ДТП, в которых погибли три человека. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Получили травмы 45 человек. Семеро пострадавших – дети.

Основными причинами ДТП являлись: – нарушение правил проезда пешеходного перехода; – выезд на встречную полосу движения; – несоответствие скорости условиям движения. За неделю сотрудники ГИБДД выявили 4283 нарушения ПДД РФ. 97 водителей управляли ТС с признаками опьянения, 8 из которых совершили правонарушение повторно.

Взято отсюда