Три человека погибли в ДТП на Алтае из-за вылета машины на встречную полосу

На месте скончались оба водителя и пассажир одной из машин

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Три человека погибли и один получил травмы в результате ДТП на трассе Р-256 “Чуйский тракт” в Троицком районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 23 января в районе села Гордеевка.

“Водитель автомобиля Kia Ceed при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Land Rover Defender”, – рассказали в ведомстве.

На месте скончались оба водителя. В автомобиле Land Rover находились два пассажира – один скончался, другой получил травмы различной степени тяжести.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, в том числе персональные данные людей.

Взято отсюда