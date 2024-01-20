Три человека пострадали при столкновении легковушки и трамвая в Бийске

Среди раненых есть несовершеннолетний

Фото: “Инцидент Бийск”

Двое взрослых и один ребенок пострадали при столкновении автомобиля и трамвая в Бийске, сообщили в ГИБДД Алтайского края.

Авария случилась 20 января в 18:35 на Коммунальном мосту. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на трамвайные пути и врезался в вагон.

“В результате ДТП три пассажира автомобиля, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести”, – отметили в полиции.

20 января в Павловском районе погибли два человека при столкновении Toyota и Suzuki. Еще трое получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.

Взято отсюда