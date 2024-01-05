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Три человека пострадали в жестком ДТП на трассе Бийск – Барнаул

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Двое человек попали в больницу

Три человека пострадали в жестком ДТП на трассе Бийск – Барнаул

Фото: “Инцидент Барнаул”

В ГИБДД по Алтайскому краю рассказали подробности жесткого ДТП, которое произошло вечером 4 января в Зональном районе. Об этом сообщает пресс-служба.

По данным Госавтоинспекции, в 22:45 59-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь со стороны Бийска в направлении Барнаула, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства и выехал на встречку, где столкнулся с ГАЗ-2790, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

Водителя легковушки и 51-летнюю пассажирку увезли в больницу. Водитель ГАЗ получил травмы. Ему оказали медпомощь, не госпитализирован.

Ведомство проводит проверку по факту ДТП.

Взято отсюда

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