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Три жителя Бийска отдали мошенникам 2,3 млн рублей

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По каждому случаю полицейские возбудили уголовные дела

Три жителя Бийска отдали мошенникам 2,3 млн рублей

Фото: unsplash.com

За сутки в полицию поступили заявления от трех жителей Бийска, у которых мошенники украли более 2,3 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Одной из жертв стала 62-летняя пенсионерка. Она увидела рекламу об инвестициях, перешла по ссылке и оставила свой номер для связи. Вскоре ей позвонил консультант и объяснил, как быстро заработать. В надежде разбогатеть женщина отправила аферистам почти 1,2 млн рублей, часть из которых она взяла в кредит.

Также мошенники украли 800 тысяч у 62-летнего мужчины и около 350 тысяч – у 35-летнего горожанина. Им звонили аферисты от имени сотрудников банка и правоохранителей, сообщали о попытках получить кредит или украсть деньги со счетов и тем самым убеждали жертв перевести все сбережения на “безопасный счет”.

По всем фактам возбудили уголовные дела. Личности аферистов устанавливают.

Взято отсюда

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