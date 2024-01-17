Тряхнуть старину. Как «Том Сойер» заманил журналиста altapress.ru и барнаульцев на ремонт дома в историческом центре

Продолжаем вспоминать 2023 год. Журналист altapress.ru не только поучаствовал в «Том Сойер Фесте», фестивале по восстановлению исторической среды, и написал текст, но и победил с ним в одной из номинаций конкурса на лучшие публикации края. Однако здесь важно только то, как работали участники проекта, ремонтируя старинные фасады. Вспомните о том, как и для чего они это делали, перечитав материал.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.

От дома к дому

«Для того чтобы мальчику или взрослому захотелось чего-нибудь, нужно только одно — чтобы этого было нелегко добиться».

«Приключения Тома Сойера», Марк Твен.

«Шорк-шорк-шорк» — наждачка с усилием проходит по бревенчатой стене, покрытой вековой пылью, и оставляет светлый след. Пока мы с координатором фестиваля, архитектором Олесей Петуховой сидим на лесах и вручную шлифуем фасад на ул. Анатолия, 162, у дома останавливается женщина.

– Вам бы водой облиться, – советует она, посмотрев на наши сосредоточенные, совсем не том-сойерские лица. Хотя, кажется, изобрази мы хоть все райское наслаждение из рекламы шоколада, прохожая бы не выхватила у нас инструменты.

Привлечь волонтеров к ремонту старинного фасада непросто. Иронично, но найти подходящее для восстановления здание в Барнауле не легче.

Первым преображенным объектом мог стать дом на ул. Большой Олонской, 40, собственники которого дали предварительное согласие (большая удача). Уверенных в своих силах организаторов не отпугнула даже перспектива сложного ремонта крыши: половины кровли просто не было.

Однако позже они выяснили: здание хотят снести ради сквера на правом берегу Барнаулки, для чего муниципалитет уже ограничил право пользования землей.

— Суровая действительность: не бережем, что имеем, – говорит организатор фестиваля, архитектор Дмитрий Индюков. – Здание стоит в историческом центре, имеет свой колорит. Вокруг него еще можно создать среду, которая привлечет туристов, повысит экономическую привлекательность. Но пока в эту сторону движений не наблюдается. И высока вероятность, что если когда-то дело и сдвинется, то будет поздно.

Пришлось отступить. Путешествуя по списку гипотетических «кандидатов», от одного снесенного дома к другому, еще целому, но с не вдохновленным собственником внутри, волонтеры оказались на ул. Анатолия.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.

Чтобы вся работа не прошла зря, «Том Сойер» не берется за дома с неопределенной судьбой. Еще одно условие: здание не должно быть объектом культурного наследия. По закону, с памятниками могут работать только организации и специалисты с особым допуском.

Добровольцы же – в основном новички, которых обучают строительству прямо на месте. Поэтому для местных волонтеров также важны состояние дома и объем работ – он должен быть посильным.

Внезапная находка

Любой координатор при разговоре хоть раз вам скажет: «И почему я не решился первым?». Идея присоединиться к всероссийскому фестивалю давно витала в кругах барнаульских архитекторов.

В итоге команду собрали Дмитрий Индюков, его коллега по бюро MDVA studio Максим Максименко и две загадочные Лены, о которых сейчас ходят легенды.

Вместе с добровольцами они преобразили фасад дома на ул. Анатолия, 160. Всего за пару месяцев стены, серевшие 109 лет, покраснели. Возможно, засмущались красоты оживших бело-голубых наличников.

Фасад дома на ул. Анатолия, 160 до ремонта.

«Том Сойер Фест» отремонтировал фасад дома на ул. Анатолия, 160.

Сейчас их плечики венчают восстановленные вазоны – оригиналы полностью утратили еще до перестройки. Выпиливали их по одной детали, которую волонтеры нашли случайно, пока очищали фасад от краски.

Найденный вазон на ул. Анатолия, 160.

Трамвай, колокола и ставни

В этом году добровольцы колдуют над соседним домом на ул. Анатолия, 162, который уже перемахнул 120-летний рубеж.

Его выкрасят в светлый цвет – так удастся продлить жизнь бревнам, а также сделать фасад выразительнее, чтобы здание не меркло рядом с преображенным соседом. Пристроенный гараж и железный забор уже начинаем декорировать резными деревянными элементами.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.

Под стук колес трамвая и звон колоколов Покровского собора грунтуем доски. Координатор Олеся Петухова рассказывает о ежедневной традиции: жители Анатолия выходят вечером на улицу, чтобы закрыть ставни.

Скоро и жильцы этого дома смогут присоединиться к ритуалу: осталось выпилить наличники и утраченные ставни по сохранившимся на заднем дворе кусочкам. Найти свободную столярную мастерскую пока не удается, но заняться реконструкцией готов один из собственников – Василий.

Он вместе с семьей живет на первом этаже, где когда-то была пимокатная мастерская. Его жена Татьяна Лукьянчикова – наследница семейства Тарантиных, которым с начала XX века принадлежал этот дом.

Быстрые перемены

Второй этаж около 11 лет занимают соседи – семья Мартыненко. Олеся с сыном Святославом тоже помогают ремонту: шлифуют и грунтуют стены, угощают пирогами, бутербродами и чаем, нередко из самовара.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.

– Я не ожидала, что к нам придут, – признается Олеся. – Как только начали шкурить, вид изменился: весь этот налет древний, труху соскоблили, и стало видно структуру дерева. Старую краску убрали с наших наличников – сама не могла до нее дотянуться, высоко.

Дом она называет удобным, теплым и очень крепким. Например, при перепланировке было непросто выпилить отверстие под дверь в мощной стене. Единственное, что напоминает о старости – запах мышей, которые бегают под полом.

У Олеси давно есть планы изменить интерьер и обновить крыльцо с верандой, однако страх, что застройщики придут сюда, обессиливает ее.

Анатолий на ул. Анатолия

А вот волонтеры энтузиазма не теряют. За два года в фестивале поучаствовали более 50 человек. Есть несколько трудяг, которые приходят практически ежедневно.

– Эти люди не просто искали способ, как провести один из вечеров. Они действительно хотят помогать восстанавливать историческую среду, – говорит координатор Елена Бутакова, которая и сама человек неравнодушный: она как минимум помогает «Лизе Алерт», фестивалям стрит-арта и т.д.

Чтобы подстегнуть активность, организаторы устраивают вечерние кинопоказы фильмов об архитектуре, лекции от краеведов, а также ведут журнал посещений – самым выносливым волонтерам полагается награда.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.

Анатолий Плужников, конопатый молодой человек 11-ти лет, на нее точно претендует. Размахивая мокрой кисточкой, он показывает мне, как правильно грунтовать бревна.

– Главное, чтобы не было слишком сухо или мокро и белых линий не оставалось, – объясняет мальчик и, оборачиваясь, выдает: «Ну, маааааам, еще одну досточку-у-у!»

Сюда он приходит с… Нет, скорее, он приводит мать Викторию и младшую сестру Аню. Все вместе они оказались на фестивале еще в прошлом году, как гости-волонтеры из «Субботников на Спичке» – так и остались.

Попасть на территорию сереброплавильного завода Анатолий мечтал еще на заре своей краеведческой карьеры: в семь лет.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.

– Сейчас знает больше чем я, я-то по-дилетантски интересуюсь, – улыбается Виктория. – А он читает, общается с друзьями-историками, которые старше его в четыре раза. Каждую неделю – на барахолке. На день рождения – обязательный приток краеведческой литературы. Все игрушки с полок убрал, теперь там только исторические книги и противогазы: гражданская оборона его тоже интересует.

Несмотря на серьезное хобби, ребенок в Анатолии не засыпает: иногда он бегает за сестрой и, по ее словам, пытается тайком подобрать с земли сигаретные бычки. Но о деле не забывает и даже порой сражается за инструменты.

– Больше всего нравится снимать краску и красить, – почти захлебываясь воздухом от восторга, говорит юный волонтер. – А шкурить – это ваще! Водишь-водишь. Долго! Сложно!

Отпуск подождет

Сама Виктория с нуля освоила работу шлиф-машинкой, строительным феном и лобзиком. О покупке последнего волонтер даже всерьез задумалась.

– Можно узорчики из досок вырезать. Пока живем в квартире, но мечтаем о доме и стремимся к этому, – говорит собеседница.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.

Она очень довольна, что дети увлечены трудом.

– Не просто смотрят, а сами шкурят, красят – воспитательный момент. И мне интересно: узнаю новое об истории, работаю, общаюсь и помогаю городу стать лучше, – объясняет Виктория.

Ради «Тома Сойера» семья даже сдала билеты на поезд, отложив на пару недель путешествие в европейскую часть России. Второй год подряд!

– Уже договорились о передержке собак. Но тут фест снова не кончается. Жалко: два месяца работали и уедем, когда дом станут красить? Позвонила друзьям, все объяснила.

– Пальцем у виска крутят или понимают? – спрашиваю я.

– Понимают… что давно можно не крутить, – смеется Виктория. – Как и родственники: либо привыкли, либо прекратили общаться. Нет, конечно, понимают, что надо остаться. Такие у нас приоритеты.

Катастрофическая нужда

Вместе с юристом Людмилой Поповой продолжаем грунтовать бревна.

– Больше всего люблю красить, – говорит она. – Не зря же «Том Сойер» так назвали. Всегда вспоминаю эпизод, где он белил забор с таким удовольствием, что другие давали ему угощение, чтобы только получить кисточку.

Она так же, как и Плужниковы, здесь с прошлого года. Еще до фестиваля горожанка нередко прогуливалась по старым улицам, чтобы насладиться деревянной архитектурой. У нее даже появился любимый дом.

– Там есть балкон, который во двор выходит: большой, красивый, – рассказывает Людмила. – Представляла, как там сидит купеческая семья, пьет чай, любуется деревьями.

Сначала этот балкон безобразно застеклили пластиковыми окнами. А потом, по словам волонтера, дом признали аварийным – и любоваться им осталось недолго.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.

– Старый центр катастрофически нуждается в реставрации. На каждом шагу, – уверена Людмила. – В Томске решили проблему такой программой: люди берут здания в аренду за рубль и содержат их. У нас столько ресурсов! Но деньги ходят мимо. К сожалению, здесь другие ценности и приоритеты.

Пока не дошли сюда

Художник-оформитель Александр, впервые пришедший на фестиваль, уже давно знаком с одним из жильцов дома.

– Как-то хотел провести здесь пленэр, фотографировал дома, думал запечатлеть, пока все не исчезло. И меня окликнули – решили, что я закладки оставляю. Тут район такой: закладчиков то ловят, то бьют, – вспоминает он за стаканчиком чая после трудового вечера.

Александр скептически относится к поддержке власти и с подозрением косится на подбирающиеся со стороны Интернациональной улицы высотки.

– Так и начинался «Том Сойер» в России, – напоминает координатор Олеся Петухова. – В Самаре был проект по сносу подобных кварталов ради застройки. Люди отстояли свои дома, восстановили – и их не тронули. Для этого и нужен фестиваль: не чтобы прийти и только одной семье сделать приятное.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.

Обыкновенное чудо

На ближайшие годы план «Тома Сойера» заключается в том, чтобы закончить ремонт трех домов. Следующая цель – двухэтажка на ул. Анатолия, 164.

Глобальная задача – привлечь спонсоров и мэрию, чтобы благоустроить хотя бы фрагмент улицы между перекрестками, где стоят отремонтированные здания.

Нужно убрать старые и опасные железобетонные столбы уличного освещения, которые уже давно не работают, привести в порядок озеленение и зону трамвайной линии, сделать тротуар с мощением, выровнять, а в идеале асфальтировать проезжую часть и установить фонари.

— Улица Анатолия вообще имеет хороший потенциал к восстановлению, – подчеркивает архитектор Дмитрий Индюков. – На ней сохранилось много интересных объектов. Разработать единые правила застройки и постепенно восстановить фасады домов – это сделает улицу шикарной, как для жителей, так и для туристов и малого бизнеса.

Влюбить, восстановить и сохранить

Архитектор считает, что «Том Сойер» должен обратить внимание барнаульцев на то, какие ценности они пока еще имеют – и это не только объекты культурного наследия.

По мнению Индюкова, сильнее всего старый город убивает безразличие людей – любых. Остальное – лишь следствие бездействия.

Дмитрий Индюков и Максим Максименко.

– Мы движемся по течению обстоятельств и сиюминутных целей. «Том Сойер Фест» – по факту капля в море, – говорит он. – Но яркая, которая может привлечь внимание и изменить отношение барнаульцев к городу, в котором они живут. У обычных людей есть возможность сделать Барнаул лучше, не уповая на администрацию или богатого застройщика.

Еще одна задача фестиваля – привлечь внимание власти и сформировать политику, которая бы привела к сохранению и восстановления наследия, сформулировала понятия комфортной среды. Это позволит навести порядок не только на главных улицах города или в парках, отмечает организатор.

— Люди живут не только в многоэтажных районах, и уж точно не живут в парках. Частный сектор имеет много плюсов, есть немало тех, кому он нравится, – говорит Индюков. – Это часть истории города, его ткани. Складывается впечатление, что он вне поля зрения чиновников (редкие случаи асфальтирования не в счет). Отношение к таким территориям, как к чему-то плохому, ненужному, выработавшему срок службы и требующему тотальной замены – в корне неверное.

Какие памятники архитектуры больше всего жаль волонтерам

Виктория Плужникова: «Дом купца Поскотинова. Стоит запустевший, разрушается и никто его не ремонтирует. Хотя бы какими-то усилиями отчистить от всего мусора, сделать крышу, законсервировать, не говоря о большем. Думаю, даже если кто-то решится за него взяться, будет поздно.

Никита Федоров: «Вниз по Социалистическому проспекту спускаешься – и все подряд дома, на все смотреть больно».

Людмила Попова: «Очень нравится дом Архитектора – в запустении он, все заросло, неухоженный».

Дмитрий Индюков: «Жаль все памятники, одинаково. Но можно выделить дом Лесневского. Стоит заброшенный, как бы ждет своего часа. Но мы можем потерять его в любой момент».

«Том Сойер Фест».

Как стать волонтером

1. Вступить в группу во «ВКонтакте» и написать в раздел «сообщение». Координатор добавит вас в чат, где размещают анонсы.

2. Прийти на объект в удобный день, обычно сбор происходит вечером – с 18:00 до 21:00. Желательно надеть одежду, которую не жалко. Можно взять перекус.

3. Прослушать технику безопасности и инструктаж.

Сколько денег нужно на ремонт

Чтобы отремонтировать фасад, нужно около 150 тыс. рублей – такова примерная стоимость всех материалов и инструментов.

У «Том Сойер Феста» есть федеральные и местные партнеры. «Спецобъединение» предоставляет средства защиты, холдинг «Алтайлес» – пиломатериалы. Новый спонсор NEOMID – грунтовку и краску. Компания «Эверест» поделилась лесами, которые, по словам организаторов, практически не добыть летом, но без них невозможно работать.

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Взято отсюда

18.01.2024