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Трое детей пострадали из-за распыления перцового баллончика в бийской школе

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Следователи начали проверку по статье “Хулиганство”

Трое детей пострадали из-за распыления перцового баллончика в бийской школе

Перцовый баллончик / Фото: соцсети

Перцовый баллончик распылили в школе № 9 Бийска. Об этом рассказали в региональном СК.

Пострадали трое учеников: 11, 15 и 17 лет. Им оказали медицинскую помощь. Здоровью детей ничего не угрожает.

Следственный комитет начал проверку по ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”). Специалисты работают на месте происшествия.

По информации Бийской ССМП, перцовку в школу принес один из учеников.

Врачи не исключили того, что число пострадавших может увеличиться.

Взято отсюда

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