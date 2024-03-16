реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Трое в лодке” и “Вокзал для двоих”. Главные роли Александра Ширвиндта

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Советский и российский актер скончался 15 марта

"Трое в лодке" и "Вокзал для двоих". Главные роли Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт / Фото: ТАСС

15 марта скончался президент Театра сатиры, народный артист РФ, советский и российский актер Александр Ширвиндт. Ему было 89 лет. Amic.ru вспоминает путь знаменитого артиста и его главные роли в карьере.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После начала Великой Отечественной войны его вместе с семьей эвакуировали в Чердынь. Там он находился до 1943 года, после чего вернулся в столицу.

Окончил среднюю школу № 110. Поступал сразу в два высших учебных заведения: в Театральное училище им. Б. В. Щукина и на юридический факультет МГУ. В результате оказался в первом — и окончил его с отличием. После этого вступил в труппу Театра-студии киноактера. Позднее, в 1957 году, был принят в труппу театра имени Ленинского комсомола и штат киностудии “Мосфильм”.

Позднее началась карьера Ширвиндта в кино. Наиболее известен зрителям он по ролям в фильмах “Трое в лодке, не считая собаки”, “Принцесса цирка” и “Вокзал для двоих”. Всего в актерской карьере Ширвиндта было около 100 ролей в кино и театре.

В 2000 году стал худруком Театра сатиры. Позднее занял почетную должность президента театра.

С 1957 по 2017 год был постоянным партнером по эстрадным номерам Михаила Державина. В середине 80-х годов они вместе вели программу “Утренняя почта”, а в 2013 году — хочу знать.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Штормовая погода со снегом и сильным ветром пришла в…

Снег. Ветер. Погода Фото: unsplash.com В течение двух дней в…

Что строго запрещено делать в Евтропиев день. Народные приметы 16 марта

Что строго запрещено делать в Евтропиев день. Народные приметы…

Зима. Дорога. Лес Фото: Pexels В этот день запрещалось ходить…

Наркоман поджег полицейский участок на Алтае

Наркоман поджег полицейский участок на Алтае

Так мужчина хотел выразить недовольство из-за того, что его привлекли…

Органы опеки оставили троих детей с матерью, заморозившей младенца в ведре

Органы опеки оставили троих детей с матерью, заморозившей младенца…

Оказалось, что четыре года назад она тоже родила и выбросила…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp