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Пластиковые окна в Горняке

Трупы двух младенцев обнаружили в столичной насосной станции

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Тела двух новорожденных девочек были обнаружены на одной из насосных станций в Москве.

Трупы двух младенцев обнаружили в столичной насосной станции

Следственный комитет.

У одного ребенка обнаружена на голове рана в теменной области, указывает readovka67.ru.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения объекта.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Сибири нашли мертвого младенца в мусорном баке. Это произошло в Омске. Тело ребенка было завернуто в пакет. Неизвестно, родился ли ребенок мертвый или же умер после рождения. При этом каких-либо телесных повреждений не обнаружили.

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Взято отсюда
21.03.2024

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