Трупы двух младенцев обнаружили в столичной насосной станции

Тела двух новорожденных девочек были обнаружены на одной из насосных станций в Москве.
Следственный комитет.
У одного ребенка обнаружена на голове рана в теменной области, указывает readovka67.ru.
Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения объекта.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее в Сибири нашли мертвого младенца в мусорном баке. Это произошло в Омске. Тело ребенка было завернуто в пакет. Неизвестно, родился ли ребенок мертвый или же умер после рождения. При этом каких-либо телесных повреждений не обнаружили.
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Взято отсюда
21.03.2024