Трупы выбрасывают волны на пляж популярного курорта

Страшные находки сделали на лучших пляжах побережья Антальи (Турция) — тело ребенка без головы и пять тел взрослых.

Море. Волны.

Некоторые — без конечностей и головы, пишет aif.ru. Таким образом число найденных на побережье тел выросло до шести.

Одно из них на пляже обнаружил подросток. Он рыбачил вместе с отцом. Закинул удочку и увидел, как неподалеку из воды вынесло на сушу какой-то предмет, похожий на манекен.

Мальчик к непонятной находке сам приближаться побоялся и позвал отца. Подойдя вместе, они поняли, что это труп, и вызвали на место полицию.

А 17 июня на других пляжах нашли тело взрослого человека без головы и рук, на следующий день — девочку примерно лет 10. Верхняя часть тела у нее отсутствовала.

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Тела могут принадлежать нелегальным мигрантам. Судно перевозило около 90 человек из прибрежного района между Ливаном и Сирией, двинулось в сторону Кипра. Через несколько часов связь с ним была потеряна. Вполне вероятно. что число прибитых к берегу трупов увеличится.

Все найденные тела исследуют специалисты судебной экспертизы.

Ранее россияне нашли труп на пляже, но продолжили купаться и загорать. 23-летний мужчина утонул на озере на Щелоковском хуторе. Его тело лежало на пляже, кто-то накрыл голову погибшего пакетом и все отдыхающие продолжали купаться и загорать рядом, не обращая на него внимания. Это случилось в Нижнем Новгороде.

Ранее подозрительный металлический шар прибило на японский пляж. Зону оцепили силовики.

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Взято отсюда

22.01.2024