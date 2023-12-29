Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Тулунский маньяк погиб в зоне СВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Павел Шувалов, более известный как Тулунский маньяк (Иркутская область), погиб в зоне СВО. Об этом “Ленте.ру” стало известно 28 декабря.

Тулунский маньяк погиб в зоне СВО

Тюрьма

Шувалов заключил контракт с одной из частных военных компаний в апреле этого года. В начале моя он оказался в зоне СВО, а после его отправили на линию боевого соприкосновения с Луганском.

Там он и погиб, случилось это еще 29 мая. Гибель подтвердили трое его однополчан, которые сообщили, что тело Шувалова забрать не удалось.

Тулунский маньяк с 1991 по 2019 год совершил серию изнасилований. Его жертвами стали как минимум 27 женщин. Двух из них он убил. В 2021 году его приговорили к 24 годам в колонии строгого режима.

Ранее самый кровавый маньяк в истории России получил “добавки” к пожизненному сроку.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
29.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле открыли новогодние елки и снежные городки на пяти площадках

30.12.2023

 Новости Алтай

Градостроительный совет одобрил проект административного здания в исторической части Барнаула

30.12.2023

 Образование

В Барнауле начала расти заболеваемость ОРВИ

30.12.2023

 Образование

Новогодние городки открывают во всех районах Барнаула. Во сколько зажгут главную елку на площади Сахарова

30.12.2023

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix