Учитель немецкого избил школьника в Омской области

Полиция начала проверку по факту случившегося

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Учитель немецкого из сельской школы в Омской области избил ученика на уроке. Видеозапись с моментом побоев опубликовали в социальных сетях.

По словам родственников, школьника преподаватель бил даже ногами. При этом участковый, приехавший на место, ничего не предпринял. Также родные ребенка заявляют, что директор не собирается увольнять учителя.

“В настоящее время все участники инцидента, а также законные представители школьника опрошены. Педагог и учащийся 6-го класса изложили разные версии событий”, – рассказали правоохранители.

Полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Взято отсюда