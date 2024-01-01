Угрозу цунами объявили в Японии и на Сахалине

Толчки магнитудой 5,6 и 7,4 с разницей в несколько минут зафиксированы на западе страны

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На западе Японии 1 января произошли землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4 с разницей в несколько минут. Их эпицентр находился на полуострове Ното. Власти объявили угрозу цунами по северо-западному побережью страны: высота волн может достигать 5 метров.

Местных жителей призывают немедленно покинуть прибрежную зону. По всей стране в третий раз сработала система оповещения о ЧП.

Из-за подземных толчков приостановили движение на трех линиях высокоскоростной железной дороги “Синкансэн”, сообщает РБК.

Угроза цунами также объявлена на Сахалине, под удары волн могут попасть прибрежные части западного побережья острова, пишет Telegram-канал Baza. Позже угроза цунами была объявлена также во Владивостоке и Находке.

Взято отсюда