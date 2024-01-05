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Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий

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Причина смерти неизвестна

Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий

Фото: unsplash.com

1 января на 70-м году жизни умер народный мастер-камнерез из Алтайского края Александр Ковацкий, пишет altapress.ru.

Что стало причиной смерти, не сообщается. 

Александр Ковацкий родился в 1954 году в семье мастеровых. Начинал работать распиловщиком, затем шлифовщиком – полировщиком камня. Ежегодно участвовал в выставках в Душанбе. С начала 90-х годов работал в Алтайском крае. С 2003 года – в музее “Мир камня”. Получил известность благодаря уникальной работе “Кедровая ветка на снегу”, которую выставляли не только в России, но и за ее пределами. В ветке – более 100 иголок из нефрита и две шишки из обсидиана.

Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий

Работы мастера выставляли в Экспоцентре, Госдуме, на выставках во Франции и Германии. Некоторые из них находятся в частных коллекциях.

Взято отсюда

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