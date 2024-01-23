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Умер основатель Boney M. Франк Фариан

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83-летний музыкант стал автором таких хитов группы, как Rasputin и Daddy Cool

Умер основатель Boney M. Франк Фариан

Свеча / Источник: сайт unsplash.com

Музыкант, композитор, создатель группы Boney M. Франк Фариан (настоящее имя – Франц Ройтер) скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его информации, Фариан умер у себя дома в Майами. Причина смерти не уточняется.

В 1961 году Фариан создал группу Frankie Farian und die Schatten и выступал с ней в местных ресторанах и танцевальных клубах. Известность к ним пришла в 1964 году, когда группа приняла участие в международном рок-фестивале в Гамбурге. Фариан является автором таких хитов Boney M., как Rasputin и Daddy Cool.

Взято отсюда

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