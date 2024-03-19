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Умер спортивный комментатор Василий Уткин

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Причина смерти не уточняется, однако журналист страдал от ожирения и неоднократно пытался похудеть

Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Кадр: YouTube-канал Василия Уткина

Умер спортивный комментатор Василий Уткин. Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов, пишет Mash.

Уткину было 52 года. Причина смерти не уточняется, однако журналист страдал от ожирения и неоднократно пытался похудеть.

Журналист получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и “НТВ-Плюс”. Вел телепередачу “Футбольный клуб”, которую впоследствии стал выпускать на собственном YouTube-канале. Одно время был главредом “НТВ-Плюс” и совладельцем Sports.ru. Владел футбольным клубом “Эгриси”.

Взято отсюда

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