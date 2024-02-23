реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Уроженца Ярославля задержали за попытку теракта в Лобне

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Мужчина заложил взрывчатку под машину, припаркованную возле одного из административных зданий

Уроженца Ярославля задержали за попытку теракта в Лобне

Полицейская мигалка / Источник снимка: unsplash.com

Уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб собирался взорвать автомобиль сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне, арестовали. Как сообщает телеканал “360” со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Подмосковью, он проходит по делу о теракте и государственной измене.

Мужчина заложил взрывчатку под машину, припаркованную возле одного из административных зданий. Самодельное устройство оперативно обезвредили взрывотехники, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статьям “Террористический акт” и “Государственная измена”. Подозреваемого арестовали.

Напомним, что 19 февраля в Лобне заминировали автомобиль. Улицы перекрыли, а жителей близлежащих домов эвакуировали. Через некоторое время взрывное устройство удалось обезвредить и режим оповещения о ЧС сняли.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
В Камне-на-Оби медиков скорой помощи оснастили тревожными кнопками

В Камне-на-Оби медиков скорой помощи оснастили тревожными кнопками

Фото: Антон Червяков В Камне-на-Оби по примеру крупных городов Алтайского…

Узнать больше
Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в марте 2024 года

Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в марте 2024 года

Об этом расказали в РЭУ имени Плеханова. Источник фото: unsplash.com…

Узнать больше
В Алтайском крае увеличат патрулирование лесов

В Алтайском крае увеличат патрулирование лесов

В 2024 году в Алтайском крае увеличится количество патрулирований лесов…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp