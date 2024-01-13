Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

Точные потери компании станут известны после тушения возгорания
Фото: МЧС Санкт-Петербурга
Ущерб от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге может превысить 10 млрд рублей, полагают специалисты Всероссийского союза страховщиков.
“По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей. Речь идет о страховании самого склада и его содержимого”, – рассказали в организации RT.
Однако пока пожар не потушен, оценивать ущерб сложно. Эти данные могут уточняться, подчеркнули в союзе.
Пожар на складе Wildberries в Петербурге начался утром 13 января. По данным МЧС, пламя локализовали на площади 70 тысяч “квадратов”. Пострадавших нет.
Взято отсюда