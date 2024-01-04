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В 2023 году учреждения Алтайского края получили 130 сообщений о ложном минировании

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Теперь “шутникам” грозят огромные штрафы и лишение свободы

В 2023 году учреждения Алтайского края получили 130 сообщений о ложном минировании

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

130 сообщений о минировании школ, детских садов, торговых центров, университетов и других социальных объектов было зарегистрировано в 2023 году в Алтайском крае. Чаще всего анонимки о готовящемся теракте поступали на электронную почту этих учреждений, но были и телефонные звонки, сообщили amic.ru в региональном управлении УФСБ России.

Правоохранители проверяли каждое такое сообщение, а теперь их авторам грозят серьезные проблемы: они становятся фигурантами уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). По этой статье штраф может доходить до миллиона рублей, кроме того, предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет.

“К примеру, под следствием сейчас находится 16-летний житель Амурской области. Молодой человек в 2023 году от имени своего приятеля, проживающего в Алтайском крае, отправил электронное письмо о минировании всех школ Барнаула. Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Амурской области совместно с полицией. По месту жительства изъяли мобильный телефон и планшетный компьютер, с которого молодой человек осуществил “анонимную” рассылку”, – рассказали один из случаев в УФСБ России по Алтайскому краю.

В ведомстве добавляют, что антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей и социальных объектов находится на постоянном контроле органов власти. Региональным УФСБ в 2023 году было проведено более 530 проверок.

Кроме того, ежегодно оперативный штаб Алтайского края, куда входит весь силовой блок, краевые и муниципальные органы власти, проводит четыре масштабных антитеррористических учения, а также точечные проверки готовности оперативных групп к возможным угрозам террористического характера.

Взято отсюда

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