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В Алтайском крае 24-летний парень потратил с найденной карты 15 тыс. рублей

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Он признал свою вину. Такую сумму ему удалось потратить за три часа, сообщает Межмуниципальное управление МВД России “Бийское”.

В Алтайском крае 24-летний парень потратил с найденной карты 15 тыс. рублей

Банковская карта.

Вечером жительница села Верх-Катунское Бийского района обнаружила, что потеряла банковскую карту и даже не заметила, что днем ей на телефон приходили оповещения о различных покупках, которых женщина не совершала.

Полиция выяснила, что потерянную карту нашел 24-летний местный житель. За три часа ему удалось потратить порядка 15 тыс. рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту кражи. Парень свою вину признал

Ранее сообщалось, что бийчанин украл аппарат для лазерной эпиляции из бьюти-студии.

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Взято отсюда
22.03.2024

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