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Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае два сотрудника полиции устроили драку на пороге отдела МВД

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Инцидент произошел в Камне-на-Оби, сообщает «АСТ-54 Black».

В Алтайском крае два сотрудника полиции устроили драку на пороге отдела МВД

Полиция.

Один из участников драки ударил оппонента об машину и повали его на землю. Затем сел сверху и продолжил бить коллегу. Его не смутило, что они находятся неподалеку от отдела МВД.

Разнять двух правоохранителей смогли трое других полицейских.

Причину предстоит выяснить региональному МВД. В ведомстве факт драки подтвердили и отметили, что проведут служебную проверку. Исходя из нее по отношению к правоохранителям будут избраны соответсвующие меры.

Ранее сообщалось, что жестоко зарезали российского туриста в Таиланде.

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Взято отсюда
15.03.2024

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