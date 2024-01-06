Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае грабители украли цифровую приставку

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Камне-на-Оби неизвестные украли цифровую приставку из дома 60-летней женщины. Об сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Алтайском крае грабители украли цифровую приставку

Мошенников надо остановить.

Отмечается, что сама женщина живет в Новосибирске, а на январских праздниках приехала в дом. Замок оказался поврежден.

На данный момент в доме пенсионерки живет брат. Однако он отсутствовал.

Полиция нашла грабителя — им оказался 31-летний местный житель. Ранее он уже приходил в гости к брату пострадавшей. Накануне Нового года мужчина также хотел зайти в гости, но увидел на двери замок.

Недолго думая, он проник в дом и украл цифровую приставку.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что барнаулец пострадал на Нагорном парке.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
06.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт в Рождественскую ночь

06.01.2024

 Новости Барнаул

Беличья свадьба, Сочельник и сирены. Что произошло в Алтайском крае 6 января

06.01.2024

 Образование

Барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт в Рождественскую ночь

06.01.2024

 Образование

Беличья свадьба, Сочельник и сирены. Что произошло в Алтайском крае 6 января

06.01.2024

 Интересное

В каких храмах Барнаула пройдет рождественское богослужение. Расписание

06.01.2024

 Интересное

Беличья свадьба, Сочельник и сирены. Что произошло в Алтайском крае 6 января

06.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае грабители украли цифровую приставку

06.01.2024

 Происшествия

В каких храмах Барнаула пройдет рождественское богослужение. Расписание

06.01.2024

 Происшествия

Беличья свадьба, Сочельник и сирены. Что произошло в Алтайском крае 6 января

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix