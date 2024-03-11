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В Алтайском крае женщина получила маткапитал на двух несуществующих детей

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В том числе женщина незаконно получала и другие пособия и выплаты, сообщает «КП Барнаул».

В Алтайском крае женщина получила маткапитал на двух несуществующих детей

Деньги.

Жительницу Алтайского края обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Незаконным образом женщина получила свыше двух млн рублей.

Следствием установлено, что обвиняемая предоставила в Пенсионный Фонд недостоверные сведения о рождении двух несуществующих детей, и в итоге получила маткапитал на сумму больше 450 тыс. рублей. Она также подала заявление в органы соцзащиты, где получила выплаты и пособия на сумму свышедвух млн рублей.

Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет.

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Взято отсюда
12.03.2024

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