В Алтайском крае женщина с двумя ножами напала на мужчину

Осудили женщину, которая с двух ножей попыталась убить мужчину.

Силуэт. Нож. Убийца

Ей назначено три года условно с испытательным сроком два года, сообщает “КП Барнаул”.

В августе 2023 года в ходе конфликта обвиняемая взяла в руки два ножа и поочередно нанесла ими удары по телу потерпевшего.

Пострадавший остался жив, но его здоровью нанесен тяжкий вред.

Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина зарезал сына.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

02.03.2024