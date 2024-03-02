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В Алтайском крае женщина с двумя ножами напала на мужчину

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Осудили женщину, которая с двух ножей попыталась убить мужчину.

В Алтайском крае женщина с двумя ножами напала на мужчину

Силуэт. Нож. Убийца

Ей назначено три года условно с испытательным сроком два года, сообщает “КП Барнаул”.

В августе 2023 года в ходе конфликта обвиняемая взяла в руки два ножа и поочередно нанесла ими удары по телу потерпевшего.

Пострадавший остался жив, но его здоровью нанесен тяжкий вред.

Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина зарезал сына.

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Взято отсюда
02.03.2024

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