В Алтайском крае женщина с двумя ножами напала на мужчину

Осудили женщину, которая с двух ножей попыталась убить мужчину.
Силуэт. Нож. Убийца
Ей назначено три года условно с испытательным сроком два года, сообщает “КП Барнаул”.
В августе 2023 года в ходе конфликта обвиняемая взяла в руки два ножа и поочередно нанесла ими удары по телу потерпевшего.
Пострадавший остался жив, но его здоровью нанесен тяжкий вред.
Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина зарезал сына.
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Взято отсюда
02.03.2024