В Алтайском крае мужчина погнался с ножом за детьми

В Бийске 24 февраля мужчина преследовал детей. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Убийца. Нож.
По словам местных жителей, у мужчины было странное поведение.
Он преследовал детей по ул. Социалистической.
После этого его видели размахивающим ножом в сторону мужчины, который прибежал на крики детей. Бийчанин с ножом заявил, что дети его.
Очевидцев просят обратиться в полицию.
Ранее сообщалось, что в Сибири мальчик бросился под колеса автомобиля.
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Взято отсюда
27.02.2024