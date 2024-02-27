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В Алтайском крае мужчина погнался с ножом за детьми

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В Бийске 24 февраля мужчина преследовал детей. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

В Алтайском крае мужчина погнался с ножом за детьми

Убийца. Нож.

По словам местных жителей, у мужчины было странное поведение.

Он преследовал детей по ул. Социалистической.

После этого его видели размахивающим ножом в сторону мужчины, который прибежал на крики детей. Бийчанин с ножом заявил, что дети его.

Очевидцев просят обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Сибири мальчик бросился под колеса автомобиля.

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Взято отсюда
27.02.2024

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