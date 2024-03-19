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В Алтайском крае мужчина сбил двух козлят и попросил компенсацию за ущерб автомобилю

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ДТП произошло на трассе Павловск — Камень-на-Оби. Автомобиль Hyundai Creta двигался по дороге, когда на нее неожиданно выбежало стадо коз, сообщает региональная пресс-служба судов.

В Алтайском крае мужчина сбил двух козлят и попросил компенсацию за ущерб автомобилю

Пополнение в семьях коз

В результате машина получила механические повреждения, за которые, по мнению водителя, ему положена компенсация. Мужчина обратился в Каменский суд.

Хозяин коз отметил, что водитель превысил скорость. Если бы не это, он бы успел предотвратить ДТП, поскольку видимость была не ограничена и козлят на обочине было видно на достаточном расстоянии. В аварии погибли два козленка.

Суд установил, что в произошедшем виноваты оба. Водитель, который не соблюдал правила ПДД и превысил скорость. И хозяин стада, который недосмотрел на ними. Таким образом, суд разделил степень ответственности, водителю присвоили 80%, а владельцу животных 20%.

Ранее сообщалось, что на алтайской трассе заметили мохнатого верблюда.

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Взято отсюда
19.03.2024

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