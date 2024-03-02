В Алтайском крае мужчина задушил приятеля и рассказал об этом на работе

Конфликт возник из-за оскорблений в адрес преступника.

Задержанный в наручниках.

На Алтае завершилось расследование относительно дела об убийстве, сообщает “КП Барнаул”. Житель Зонального района обвиняется в убийстве приятеля.

Утром 13 декабря 2023 года житель Зонального района зашел в дом к своему другу. Ранее у них произошел конфликт и обвиняемый затаил обиду из-за оскорблений в свой адрес.

Из-за обиды злоумышленник удушил друга через одеяло. Он ждал, пока мужчина перестанет подавать признаки жизни.

После злоумышленник направился на работу, где рассказал о преступлении.

Дело завели ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что раздетый барнаулец мог убить друга из-за голосов в голове.

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Взято отсюда

02.03.2024