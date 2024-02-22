В Алтайском крае на пешеходном переходе сбили школьницу

Накануне в Рубцовске на пешеходном переходе сбили школьницу. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

Полиция ночью. ДТП.

Накануне днем в районе дома №253 на пр. Ленина водитель 1958 года рождения, находясь за рулем Toyota Allion, наехал на школьницу.

Ей оказалась девочка 2010 года рождения.

В ГИБДД рассказали, что она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочку госпитализировали в больницу. Полицейские устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Сибири приемная семья отсудила дочь у ее родной матери.

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Взято отсюда

22.02.2024