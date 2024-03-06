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В Алтайском крае насмерть сбили пешехода

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ДТП произошло в Волчихинском районе. В результате погиб пешеход.

В Алтайском крае насмерть сбили пешехода

Полиция ночью. ДТП.

Авария произошла 5 марта около 21:00, сообщает Госавтоинспекция.

Водитель LADA Granta сбил пешехода на 128-м километре дороги К-20 “Поспелиха – Новичиха – Волчиха”.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии и выясняют все подробности, в том числе и личность пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с участием подростков.

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Взято отсюда
06.03.2024

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