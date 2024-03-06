В Алтайском крае насмерть сбили пешехода

ДТП произошло в Волчихинском районе. В результате погиб пешеход.
Полиция ночью. ДТП.
Авария произошла 5 марта около 21:00, сообщает Госавтоинспекция.
Водитель LADA Granta сбил пешехода на 128-м километре дороги К-20 “Поспелиха – Новичиха – Волчиха”.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии и выясняют все подробности, в том числе и личность пострадавшего.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с участием подростков.
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Взято отсюда
06.03.2024