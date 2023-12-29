В Алтайском крае обещают вознаграждение за информацию о сельчанине, который переехал жену и бросился в бега

Полиция Алтайского края пообещала вознаграждение за информацию о местонахождении уроженца села Парфеново, который переехал свою жену на автомобиле, сообщает ГУ МВД по региону.

Полиция ночью. ДТП.

Напомним, преступление произошло летом. 1 июля Владимир Маматов несколько раз на УАЗ переехал свою жену. Она скончалась на месте, а мужчина сбежал.

Приметы разыскиваемого

На вид 45-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, имеются лобные залысины, глаза голубые.

Маматов Владимир Владимирович, 1976 года рождения.

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Взято отсюда

29.12.2023