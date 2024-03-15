реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае обокрали летний детский лагерь

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В селе Усть-Калманка злоумышленники проникли в детский оздоровительный лагерь и украли имущество. Об этом сообщает ГУ МВД пл Алтайскому краю.

В Алтайском крае обокрали летний детский лагерь

Полиция. Письмо.

По предварительной информации, злоумышленники повредили замки и проникли на территорию.

Из столовой они вынесли шесть алюминиевых кастрюль, 90 ложек и столько же чашек, пять столешниц для разделывания продуктов, а также сняли пять компрессоров с холодильников.

Также неизвестные забрали музыкальный центр, две мотопомпы, два водонагревателя и одеяла. Общая сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей.

По горячим следам полицейские поймали злоумышленников. Ими оказались трое мужчин 1994, 2000 и 2001 года рождения.

Ночью мужчины приехали к лагерю на отечественном внедорожнике. Они сломали замки болторезом и вынесли вещи.

Часть украденного приятели сдали в пункт приема. Другую же часть спрятали в камышах между двумя поселками Усть-Калманского и соседнего с ним Усть-Пристанского района. Приятели поделили деньги и потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина умыкнул с детской площадки два декоративных фонаря.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
15.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Россия готовит сюрприз, который способен переломить ход СВО. Помог качественный скачок

Россия готовит сюрприз, который способен переломить ход СВО. Помог…

 |  15 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В России произошел заметный…

В Финляндии царит паника – грозный окрик из Кремля ясно дал понять, что шутки кончились

В Финляндии царит паника – грозный окрик из Кремля…

 |  15 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Властные структуры Суоми охватила…

Нанесите пену для бритья на туалетный ершик – будете визжать от результата

Нанесите пену для бритья на туалетный ершик – будете…

 |  15 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Оказывается, пена для бритья…

В Бийске две многодетные семьи получили награды за заслуги в воспитании детей

В Бийске две многодетные семьи получили награды за заслуги…

Одна семья получила орден «Родительская слава», другая – медаль ордена…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp