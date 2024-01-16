В Алтайском крае пьяный водитель выдал себя за участника СВО, чтобы избежать наказания

В Славгороде нетрезвый водитель хотел остаться безнаказанным и соврал сотрудникам Госавтоинспекции, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Алкоголь.
Обвиняемого остановили для проверки документов. Водитель заявил, что он участник СВО и его не могут привлечь к административной ответственности. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, однако сам это отрицал.
Суд назначил водителю административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на 1 год 7 месяцев.
Ранее суд в Барнауле вынес новые приговоры мобилизованным, сбежавшим в самоволку.
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Взято отсюда
16.01.2024