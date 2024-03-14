В Алтайском крае поезд сбил женщину. Она погибла

Две женщины переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Они не проверили дорогу на отсутствие поездов, в результате одна из них погибла, сообщает Транспортная полиция Сибири.

Поезд сбил женщину.

Машинист локомотива, чтобы избежать столкновения, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но происшествия избежать не удалось. Одна из нарушительниц успела перейти, вторую сбило грузовым поездом.

От полученных травм она скончалась. Сообщается, что обе женщины были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Сибири поезд сбил 15-летнюю девочку.

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Взято отсюда

14.03.2024