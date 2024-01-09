В Алтайском крае погиб подросток, отравившись угарным газом

5 января в Тогульском районе нашли тело 16-летнего подростка. Он отравился угарным газом. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Дети.

Известно, что парень находился дома один.

Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Во время осмотра выявили, что в печном оборудовании есть нарушения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле собака чуть не покусала девочку и ее друзей.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда

10.01.2024