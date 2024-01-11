В Алтайском крае пожарные спасли замерзающего в машине мужчину

Пожарные Алтайского края вытащили из сугроба застрявший автомобиль и помогли замерзающему мужчине. ОБ этом сообщает ККУ «УГОЧС И ПБ Алтайского края».

Машина в кювете.

Ночью, 11 января, мужчина ехал из Барнаула в Усть-Пристанский район. Однако из-за гололедицы не справился с управлением и съехал в кювет.

Мужчина пытался выбраться сам, однако не смог и решил вызвать спасателей.

Пожарные сразу же выехали на вызов и спасли замерзающего водителя.

Ранее сообщалось, что спасатели вооружились веревками и слесарным инструментом, чтобы оказать медпомощь жительнице Барнаула.

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Взято отсюда

11.01.2024