В Алтайском крае пожарные спасли замерзающего в машине мужчину

Пожарные Алтайского края вытащили из сугроба застрявший автомобиль и помогли замерзающему мужчине. ОБ этом сообщает ККУ «УГОЧС И ПБ Алтайского края».
Машина в кювете.
Ночью, 11 января, мужчина ехал из Барнаула в Усть-Пристанский район. Однако из-за гололедицы не справился с управлением и съехал в кювет.
Мужчина пытался выбраться сам, однако не смог и решил вызвать спасателей.
Пожарные сразу же выехали на вызов и спасли замерзающего водителя.
Ранее сообщалось, что спасатели вооружились веревками и слесарным инструментом, чтобы оказать медпомощь жительнице Барнаула.
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Взято отсюда
11.01.2024