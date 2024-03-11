В Алтайском крае потушили грузовик с картофелем

Возгорание произошло в Алейском районе возле села Кашино.

Картофель.

У грузового автомобиля загорелось колесо, сообщает управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ. Водитель автомобиля пытался самостоятельно потушить пожар, но у него не вышло.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей, которые потушили возгорание до того, как оно дойдет до топливного бака.

Перевозивший картофель грузовой автомобиль удалось спасти. Правда теперь он немного мокрый.

Ранее сообщалось, что сибирские пожарные спасли из огня собаку и двух котов.

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Взято отсюда

12.03.2024