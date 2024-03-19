В Алтайском крае произошла утечка опасного вещества на железнодорожных путях

Утечку зафиксировали на перегоне Тараданово — Камень, там из цистерны поезда произошла утечка сольвента каменноугольного, сообщает «Катунь 24».
Железнодорожные пути в Камне-на-Оби.
В администрации Каменского района отметили, что в настоящее время утечку уже устранили.
Теперь проводятся мероприятия по устранению аварийной ситуации и устранению последствий. На месте работают спасательные службы РЖД и города Камень.
Гражданам рекомендуют не приближаться к железнодорожным путям.
Ранее сообщалось, что два десятка вагонов сошли с рельсов на Транссибе.
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Взято отсюда
20.03.2024