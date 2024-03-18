В Алтайском крае произошло серьезное ДТП. Чудом обошлось без жертв

В регионе произошло столкновение автомобиля и большегруза. Несмотря на сильные повреждения автомобиля, никто не пострадал, сообщает краевая Госавтоинспекция.
Полиция ночью. ДТП.
Отмечается, что водитель Toyota Vista выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз.
Авария случилась на трассе Змеиногорск — Рубцовск. От удара пострадала легковушка, сильно смяло ее боковую часть.
Как отметили в Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадавших нет. Повреждения получили только транспортные средства.
Ранее сообщалось, что в этот же день рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на алтайской трассе.
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Взято отсюда
18.03.2024