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В Алтайском крае произошло серьезное ДТП. Чудом обошлось без жертв

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В регионе произошло столкновение автомобиля и большегруза. Несмотря на сильные повреждения автомобиля, никто не пострадал, сообщает краевая Госавтоинспекция.

В Алтайском крае произошло серьезное ДТП. Чудом обошлось без жертв

Полиция ночью. ДТП.

Отмечается, что водитель Toyota Vista выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз.

Авария случилась на трассе Змеиногорск — Рубцовск. От удара пострадала легковушка, сильно смяло ее боковую часть.

Как отметили в Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадавших нет. Повреждения получили только транспортные средства.

Ранее сообщалось, что в этот же день рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на алтайской трассе.

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Взято отсюда
18.03.2024

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