В Алтайском крае произошло серьезное ДТП

Авария произошла на алейской трассе, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП в Алтайском крае.

ДТП произошло между Калманкой и Топчихой.

Стало известно, что мужчина управляющий «Волгой» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с рейсовым автобусом. Также после этого легковой автомобиль столкнулся с автомобилем КамАЗ.

В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Волга» получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что 12 марта в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Погибла водитель.

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Взято отсюда

13.03.2024