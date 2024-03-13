В Алтайском крае произошло серьезное ДТП

Авария произошла на алейской трассе, сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП в Алтайском крае.
ДТП произошло между Калманкой и Топчихой.
Стало известно, что мужчина управляющий «Волгой» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с рейсовым автобусом. Также после этого легковой автомобиль столкнулся с автомобилем КамАЗ.
В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Волга» получили травмы различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что 12 марта в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Погибла водитель.
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Взято отсюда
13.03.2024