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В Алтайском крае произошло смертельное ДТП

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Авария произошла в Топчихинском районе. В результате скончалась водитель-женщина, пассажиры травмированы, сообщает краевая Госавтоинспекция.

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП

Полиция ночью. ДТП.

Утром 12 марта в регионе на 74 км автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» произошло ДТП.

Женщина на автомобиле Toyota Corolla двигалась в Алейск со стороны Барнаула. Во время обгона, она столкнулась с автомобилем Toyota RAV4. В результате женщина погибла на месте.

Водитель встречного автомобиля и его пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с троллейбусом.

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Взято отсюда
12.03.2024

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